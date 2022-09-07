Мужчина вцепился зубами в змею ради мести

Мужчина из Индии решил отомстить змее, которая укусила его накануне, оригинальным способом. Об этом сообщает Kalinga TV.

Индиец по имени Салим Хан стал жертвой укуса змеи. Она напала на него во время работы на рисовом поле. Однако оставлять этот поступок он не стал и решил мстить.

Сообщается, что мужчина поймал змею и укусил ее в ответ, в результате чего она погибла. После этого он повесил труп змеи на шею и вернулся в родную деревню, показывая ее как трофей. Жителям он рассказал, что решил отомстить змее.

Хан не обращался за медицинской помощью. Утверждается, что он чувствует себя нормально.