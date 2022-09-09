Охотник наткнулся на четырех медведей гризли и выжил

Американский охотник столкнулся с четырьмя медведями гризли и выжил. Об этом сообщает MLive.

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Инцидент произошел 6 сентября на Аляске. Мужчина вместе с двумя друзьями шел по лесу в 60 километрах от ближайшего населенного пункта, как вдруг им навстречу вышла медведица и трое медвежат.

Медведица тут же накинулась на охотника, но ему удалось отбиться от хищницы при помощи специального баллончика. После этого один из друзей пострадавшего выстрелил из пистолета в воздух, и животные убежали.

Спасатели госпитализировали американца на вертолете. После встречи с медведицей у него остались тяжелые рваные и колотые раны рук.