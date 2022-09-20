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2 часа назад

Кошка пропала и вернулась, позвонив в дверь: видео

Диана Товсепова

В американской деревне Мастик-Бич кошка оказалась крайне сознательным животным. Так, среди ночи в дверь Стефани Уитли позвонили, но она никак не могла предположить, что за дверью окажется кошка.

Примерно через неделю после того, как 8-летняя кошка Лилли пропала из дома Стефани, дружелюбная кошка подошла прямо к двери и подвела свою мордочку к камере наблюдения дверного звонка.

Уитли сказала, что семья держала Лилли дома после переезда, потому что кошкам требуется время, чтобы привыкнуть к новому району. Однако через неделю после переезда Лилли нашла выход на улицу и исчезла.

«Лилли всегда возвращается домой. Она очень умная кошка. Она отзывается на свое имя. Ты зовешь ее, она приходит. Я никогда не чувствовала, что она не вернется домой. Но в этот раз что-то было по-другому».

Ее искали сутками, и хозяйка начали терять надежду, пока не случилось чудесное возвращение питомца. Среди ночи вся семья наблюдала, как Лилли подошла к двери, подняла лапу над камерой и начала мяукать.

«Последнее, что мы ожидали увидеть в этом мире, — это кошачью мордочку в камере. И это наша кошка, которая пропала и сама же вернулась домой», — рассказала женщина.

Ранее мы писали об удивительных фактах о кошках.

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