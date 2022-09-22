Крокодил напал на дрессировщика в зоопарке

Инцидент произошел в Южной Африке, сообщает LADBible.

Фото: unsplash unsplash

На крокодиловой ферме Crocodile Creek в провинции Квазулу-Натал самка пресмыкающегося напала на смотрителя зоопарка во время выступления.

Шон Ле Клюс, дрессировщик крокодилов и смотритель зоопарка находился в вольере с хищниками и рассказывал посетителям о жизни пресмыкающихся. Он совершенно спокойно ходил около двух пресмыкающихся и даже оседлал одного из них.

Но стоило Клюсу на секунду отвлечься, как самка по имени Джули напала на него, вонзив зубы в бедро мужчины.

Кадр из видео

Дрессировщик сумел быстро среагировать, освободиться и отойти от хищника на безопасное расстояние.