Крокодил напал на дрессировщика в зоопарке

Инцидент произошел в Южной Африке, сообщает LADBible.
На крокодиловой ферме Crocodile Creek в провинции Квазулу-Натал самка пресмыкающегося напала на смотрителя зоопарка во время выступления.
Шон Ле Клюс, дрессировщик крокодилов и смотритель зоопарка находился в вольере с хищниками и рассказывал посетителям о жизни пресмыкающихся. Он совершенно спокойно ходил около двух пресмыкающихся и даже оседлал одного из них.
Но стоило Клюсу на секунду отвлечься, как самка по имени Джули напала на него, вонзив зубы в бедро мужчины.
Дрессировщик сумел быстро среагировать, освободиться и отойти от хищника на безопасное расстояние.
Клюсу повезло: он получил незначительные повреждения и уже через 20 минут сумел вернуться к работе.