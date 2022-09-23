Ученые выяснили, какие еноты выживают в городских условиях

Как возраст, эмоциональность и толерантность помогают выживать? Этим вопросом озадачились зоологи из Калифорнийского университета в Беркли. Они выяснили, какие еноты-полоскуны успешнее всех адаптируются к городским условиям. Выводы специалисты опубликовали в Journal of Experimental Biology.

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Исследование длилось четыре года – с 2015 по 2019. Зоологи отловили с помощью ловушек 204 енотов. В лаборатории особям дали оценку: их уровня здоровья, агрессии и толерантности к человеку. Затем животным ввели радиочастотные идентификаторы и выпустили на волю.

Ученые обнаружили места обитания енотов. Там их силами появились ловушки-головоломки, справившись с которыми, животное могло получить пищу. Ему нужно было всего лишь связать нажатие кнопки с появлением корма. И проделать эту процедуру еще раз, когда клавиши меняли местами исследователи.

В процессе наблюдения ученые выяснили, что самые смелые и молодые еноты сразу залезали внутрь ловушки. Это отвлекало целевую особь с радиометкой от решения “головоломки”. В итоге 19 енотов справились с задачей, получили корм. А 17 из них смогли “переобнаружить” нужную кнопку, когда их поменяли местами. Штурмовать головоломку стремились более взрослые особи.

Также исследователи пришли к выводу: более трусливые и наименее агрессивные еноты охотно обучаются. То есть, существует связь между эмоциональностью животного и его когнитивными способностями. А это значит, что бороться со смелыми енотами глупо, ведь более успешны трусливые и толерантные к человеку особи.