Британцы скупают книги с пророчеством Нострадамуса

Все дело в том, что в книге было найдено пророчество о смерти ританской королевы Елизаветы II. По данным The Sunday Times, за неделю после смерти королевы было распродано восемь тысяч экземпляров книги "Нострадамус: Полные пророчества будущего". Книга была написана английским писателем Марио Ридингом и издана в 2006 году. За неделю до смерти в неделю продавалось около пяти экземпляров книги.