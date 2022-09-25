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2 часа назад

Sunday Times: британцы скупают книги с пророчеством Нострадамуса

Катя Кобышева

В Великобритании резко выросли продажи книги с предсказаниями Нострадамуса. Об этом сообщает издание The Sunday Times.

Британцы скупают книги с пророчеством Нострадамуса
Фото: UnsplashUnsplash

Все дело в том, что в книге было найдено пророчество о смерти ританской королевы Елизаветы II. По данным The Sunday Times, за неделю после смерти королевы было распродано восемь тысяч экземпляров книги "Нострадамус: Полные пророчества будущего". Книга была написана английским писателем Марио Ридингом и издана в 2006 году. За неделю до смерти в неделю продавалось около пяти экземпляров книги.

Так, автор делает интерпретацию предсказания Нострадамуса:

"Королева Елизавета II умрет примерно в 2022 году в возрасте около 96 лет".

Также в книге есть упоминание, что Чарльз, став королем, позже отречется от престола и уступит его сыну.

Ранее женщина забыла о лотерейном билете и чуть не упустила миллионы.

Истории,Елизавета Королева,
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