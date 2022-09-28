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3 часа назад

Названа лучшая песня 1990-х

Диана Товсепова

Музыка в конце прошлого века была совсем другой. Авторы кропотливо и с большим трудом записывали песни, а слушатели еще долго ждали их появления на радио. Издание Pitchfork составило список лучших песен 1990-х.

Первое место в списке 250 лучших песен 90-х занял ремикс на песню «Fantasy» британской певицы Марайи Кэри, созданный в 1995 году вместе с американским рэпером Ol' Dirty Bastard.

Тогда трек оказался на первом месте в чарте Hot 10, а Кэри стала первой женщиной, получившей такое признание. Вместе с тем, певица стала второй в истории после Майкла Джексона, кто дебютировал под номером 1.

На второй строчке оказалась песня скандинавской исполнительницы Бьорк «Hyperballad», а на третье место Pitchfork поместил песню «Are You That Somebody?» певицы Алии.

Ранее мы писали о том, за сколько продали рукописный текст песни Дэвида Боуи.

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