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1 час назад

Обломки пытавшегося предупредить «Титаник» об айсберге судна нашли в Ирландском море

Мира Маркина

В Ирландском море обнаружили обломки британского торгового парохода "Месаба", экипаж которого пытался предупредить "Титаник" об айсберге. Об этом передает CNN.

Найдены обломки пытавшегося предупредить «Титаник» об айсберге судна
Фото: Francis Godolphin Osbourne StuartFrancis Godolphin Osbourne Stuart

15 апреля 1912 года судно выполняло рейс в Атлантическом океане. Известно, что с него экипажу "Титаника" было передано радиосообщение с предупреждением о большом скоплении крупных айсбергов, которые находятся на пути к Нью-Йорку. Однако его не передали капитану корабля. Через несколько часов "Титаник" затонул, погибли свыше 1,5 тысячи человек.

Пароход "Месаба" затонул в 1918 году на пути из Ливерпуля в Филадельфию. В судно ударили с немецкой подводной лодки. Обломки не могли найти более 100 лет. Их обнаружили ученые из Бангорского университета. Специалисты использовали новое устройство - многолучевой гидролокатор, который картографирует морское дно с высокой степенью детализации. Всего было найдено 273 обломка.

Ранее стало известно, что россиянин поймал судака-гиганта.

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