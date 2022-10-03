Бабушка 56 внуков назвала секрет своего долголетия

Американке Маргарите Коллер вот-вот исполнится сто лет. Свой день рождения женщина намерена отметить в кругу семьи, насчитывающей 168 потомков. Долгожительница рассказала The Washington Post, как стала частью огромной семьи и в чем заключается секрет ее долголетия.

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Маргарита росла без братьев и сестер. Она всегда мечтала о большой семье, но никогда не могла сказать, сколько точно детей хочет. О том же думал и ее избранник Уильям. В 1942 году они поженились. Со слов миссис Коллер, супруги решили рожать детей столько, сколько им даст бог. Так в этой семье появилось на свет 11 детей.

В 2008 году муж Маргариты, с которым она была неразлучна, скончался. Но старушка не осталась одна. Кроме детей в ее жизни постепенно появилось 56 внуков и 101 правнук. Маргарита намерена позвать всех их на свой сотый юбилей 28 ноября. Сама женщина очень любит посещать семейные праздники – со слов одного из ее внуков.

“Она приезжает на каждый выпускной в школе и колледже”, — утверждает он.

Маргарита считает, что дожить до столь преклонного возраста ей помогли вера в бога, сбалансированное питание, а также регулярная физическая нагрузка.