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53 минуты назад

Daily Star: Черепаха-мутант с разными характерами удивила ученых

Мира Маркина

В Малайзии найдена морская черепаха с двумя головами. Сотрудники Lang Tengah Turtle Watch (организации, занимающейся охраной этих животных) с удивлением отметили, что рептилия имеет два характера. История черепахи-мутанта появилась на портале Daily Star.

Черепаха-мутант с разными характерами удивила ученых
Фото: unsplash.comunsplash.com

Абида Зааба была первой, кто заметил необычное животное. Коллеги женщины, наблюдая за поведением рептилии, заметили: обе “половины” черепахи будто ведут себя по-разному. Одна и вовсе пытается доминировать.

Соцсети

Руководительница Lang Tengah Turtle Watch Се Линг была удивлена тому факту, что такая особь вообще выжила. Ведь даже здоровые черепахи большую часть жизни проводят в борьбе за существование.

“Только один из тысячи детенышей доживает до зрелого возраста. (...) Врожденные аномалии могут привести к гибели эмбриона, поскольку измененные фенотипы могут быть несовместимы с жизнью”, — объяснила Се.

Линг также отметила, что на ее памяти за последние шесть лет было всего несколько двухголовых черепашек. За эти годы под надзором ее организации родились 88,7 тысячи особей.

Сейчас черепашка-мутант находится в заповеднике, который находится под надзором государственного Департамента рыбного хозяйства.

Ранее мы писали о необычной черепахе, в честь которой устроили настоящую вечеринку.

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