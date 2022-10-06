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2 часа назад

Принц Уильям получил в наследство тюрьму

Мария Кимакович

Старший сын короля Великобритании Карла III стал владельцем знаменитого в стране места заключения. Новость об этом появилась в New York Post.

Принц Уильям получил в наследство тюрьму
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Впервые в камеры тюрьмы HMP Dartmoor, расположенной в деревне Принстаун, преступники попали в 1809 году, а в настоящее время это здание входит в список наследия II степени в стране.

Ранее за решеткой этого заведения содержались самые опасные преступники, но с 2002 года сюда стали попадать и другие заключенные, совершившие не столь ужасные злодеяния.

Состоящее из шести корпусов здание после смерти Елизаветы II перешло по наследству к ее внуку, принцу Уильяму.

Ранее стало известно, что письмо Елизаветы II с благодарностью за чулки выставят на продажу.

Истории,Елизавета II,принц Уильям,
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