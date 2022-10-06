Известный комик пожаловался на жизнь в Израиле

Телеведущий Михаил Шац (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента) в подкасте «Папа, закрой дверь!» рассказал об особенностях жизни в Израиле.

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По словам комика, что в этой стране не смогут жить люди, уверенные в том, что им «все обязаны», поскольку решать проблемы тут порой бывает достаточно сложно.

Шоумен объяснил, что получить, то, что хочется, в Израиле по первому же требованию не получится. Любую проблему придется решать постепенно, возвращаясь к ней порой несколько раз. «С нахрапа» сделать что-либо, по словам известного комика, совершенно точно не получится.

При этом шоумен отметил, что в Израиле практически все ориентировано на открытость людей. Эта идеология работает как для граждан страны, так и в отношении тех, кто сюда приезжает жить из других государств.