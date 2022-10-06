Как Герберт Уэллс встретился с Лениным и почему был ошеломлен

6 октября 1920 года в Кремле встретились английский писатель-фантаст Герберт Уэллс и Владимир Ленин. Подробнее о знаковой встрече читайте в материале "Рамблера".

Герберт Уэллс, культовый английский писатель-фантаст, за два десятилетия трижды побывал в России, познакомился с Лениным и Сталиным, а также с всемирно известным певцом Федором Шаляпиным. Каждый из этих выдающихся людей произвел на британского писателя огромное впечатление.

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Встреча Уэллса с первым советским вождем Владимиром Лениным была организована писателем Максимом Горьким. Как признавался писатель, он не любил основателя Советского государства, пока не увидел его осенью 1920 года и провел с ним личное интервью.

Английский писатель оставил позитивную характеристику советского вождя: у Ленина было «приятное, быстро меняющееся, смуглое лицо, с живой улыбкой и привычкой (может быть, из-за какого-то недостатка в сосредоточении ) прищуривания одного глаза, когда он делает паузу в своей речи».

Этот человек не просто удивил Уэллса или произвел на него положительное впечатление — Ленин реабилитировал коммунизм в сознании Уэллса.

"Коммунизм все-таки мог, вопреки Марксу, быть чрезвычайно творческим. После утомительных фанатиков классовой войны, с которыми я встречался среди коммунистов, […] этот удивительный маленький человек с его откровенным признанием необъятности и сложности проекта коммунизма просто концентрировался на его реализации. По крайней мере, у него есть видение мира, который изменен, спланирован и построен заново», — писал Уэллс.

Уэллс рассказывал, что встреча строилась вокруг двух главных вопросов. Писатель спрашивал у Владимира Ильича о том, какую Россию он строит и что пытается создать, а сам Ленин спрашивал у Уэллса о том, почему Англия не уничтожает капитализм, чтобы построить коммунистическое государство.

Писатель называл советского лидера «мечтателем», потому что увлечение Ленина электрификацией России казалось ему утопией.

"Он бросает весь свой вес на план строительства крупных электростанций в России для обслуживания целых провинций светом, транспортом и промышленной энергией... Проекты такой электрификации разрабатываются в Голландии, и обсуждались в Англии, и в этих густонаселенных и высокоразвитых в промышленном отношении центрах можно представить себе их успешными, экономичными и вообще выгодными.

Но их применение в России сложно для конструктивного воображения. Я не могу себе представить подобное, но этот человечек в Кремле может; он видит, как ветшающие железные дороги заменяются новым электрическим транспортом, видит, как по всей стране распространяются новые дороги, видит, как вновь возникает новый, более счастливый коммунистический индустриализм. Пока я разговаривал с ним, он почти убедил меня", — писал Уэллс.

Перед тем, как попрощаться Ленин сказал писателю:

"Вернитесь и посмотрите, что мы сделали из России за десять лет".