"Гигантская" капибара стала домашним питомцем и звездой интернета

Многие из нас заводят домашних животных и радуются появлению нового члена семьи. Это может быть пушистый кот, породистая собака, золотая рыбка или даже морская свинка, но что на счет более экзотичных вариантов? Представляете себе капибару в роли вашего домашнего питомца?

Капибара — дикий грызун из подсемейства водосвинковых. Капибара считается самым крупным из современных грызунов — во взрослом возрасте ее вес составляет 35 – 66 кг, а рост достигает 50 – 62 см.

Пара в Аргентине нашла такого грызуна на улице, когла он был еще совсем маленький. Капибару забрали домой и назвали Чурро, и теперь симпатичный дикий питомец живет в доме, как обычный кот. Но только Чурро не тратит время зря, а стремительно становится звездой интернета. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".