Почему горные козы не падают со скал

Даже если вы никогда не видели горных коз вживую, наверняка встречали множество их фотографий в Сети. И возникал вопрос: а не фотошоп ли это? Ведь трудно поверить, что животные способны удерживаться на отвесных скалах, тем более, что их конечности увенчаны копытами, казалось бы, вовсе не приспособленными для прогулок по горам. А между тем, горные козы и в самом деле прекрасно себя чувствуют, легко перемещаясь по каменистым выступам. Как такое возможно, читайте в материале «Рамблера».

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Объяснение невероятной способности горных коз удерживаться на практически отвесных скалах, на самом деле, довольно простое. Секрет кроется в необычном строении копыт этих животных. У горных коз копта узкие, раздвоенные и очень твердые, а на их подошвах находятся своеобразные подушечки, с помощью которых животное как бы прилипает к камням. Эти подушечки способны принимать форму поверхности камня, на которое коза наступает. Кроме того, подушечки постоянно растут, обновляются, не имея возможности загрубеть.