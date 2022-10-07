Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+16° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
3 часа назад

Почему горные козы не падают со скал

Мария Кимакович

Даже если вы никогда не видели горных коз вживую, наверняка встречали множество их фотографий в Сети. И возникал вопрос: а не фотошоп ли это? Ведь трудно поверить, что животные способны удерживаться на отвесных скалах, тем более, что их конечности увенчаны копытами, казалось бы, вовсе не приспособленными для прогулок по горам. А между тем, горные козы и в самом деле прекрасно себя чувствуют, легко перемещаясь по каменистым выступам. Как такое возможно, читайте в материале «Рамблера».

Почему горные козы не падают со скал
Фото: unsplashunsplash

Объяснение невероятной способности горных коз удерживаться на практически отвесных скалах, на самом деле, довольно простое. Секрет кроется в необычном строении копыт этих животных. У горных коз копта узкие, раздвоенные и очень твердые, а на их подошвах находятся своеобразные подушечки, с помощью которых животное как бы прилипает к камням. Эти подушечки способны принимать форму поверхности камня, на которое коза наступает. Кроме того, подушечки постоянно растут, обновляются, не имея возможности загрубеть.

Почему голуби «кивают» при ходьбе

Что касается чувства равновесия, которое необходимо козам для прыжков с уступа на уступ, то оно развито у животных невероятно хорошо. Если горная коза, совершив прыжок, понимает, что не может удержаться на поверхности, куда приземлилась, то она мгновенно прыгает снова. И так до момента, пока не поймет, что стоит на поверхности очень уверенно.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители