Что нельзя делать в день Сергея Курятника

8 октября православная церковь чтит Сергия Радонежского. О приметах и давних традициях на 8 октября читайте в материале "Рамблера".

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Согласно житию, Сергий Радонежский совершил множество чудес, излечивал детей, предсказывал победу в битвах.

На Руси же в этот день по традиции рубили капусту и делали заготовки на зиму, поэтому в народе день Сергия звали Капустником. Именно с первыми заморозками надо было солить капусту, потому, что, если сделать это раньше, капуста могла бы скиснуть. Сергий Радонежский также считался покровителем кур и домашней птицы, поэтому в народе день также звали Курятником.

При этом 8 октября 2022 года отмечается церковный православный праздник Покровская родительская суббота. Верующие посещают кладбища, ставят свечки в храмах. В этот день нельзя вспоминать умерших плохим словом, а говорить только о хорошем.

С древних времен считалось, что в священный день нужно делать добрые дела и не стоит отказывать в помощи нуждающимся, злословить, обижаться и поднимать с земли найденные вещи.

Кроме того, считалось нежелательным есть слишком много мясо, проявлять гордыню, лениться, уклоняться от работы и завидовать.