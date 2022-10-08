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56 минут назад

Что нельзя делать в день Сергея Курятника

Диана Товсепова

8 октября православная церковь чтит Сергия Радонежского. О приметах и давних традициях на 8 октября читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать в день Сергея Курятника
Фото: PxherePxhere

Согласно житию, Сергий Радонежский совершил множество чудес, излечивал детей, предсказывал победу в битвах.

На Руси же в этот день по традиции рубили капусту и делали заготовки на зиму, поэтому в народе день Сергия звали Капустником. Именно с первыми заморозками надо было солить капусту, потому, что, если сделать это раньше, капуста могла бы скиснуть. Сергий Радонежский также считался покровителем кур и домашней птицы, поэтому в народе день также звали Курятником.

При этом 8 октября 2022 года отмечается церковный православный праздник Покровская родительская суббота. Верующие посещают кладбища, ставят свечки в храмах. В этот день нельзя вспоминать умерших плохим словом, а говорить только о хорошем.

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С древних времен считалось, что в священный день нужно делать добрые дела и не стоит отказывать в помощи нуждающимся, злословить, обижаться и поднимать с земли найденные вещи.

Кроме того, считалось нежелательным есть слишком много мясо, проявлять гордыню, лениться, уклоняться от работы и завидовать.

Потому как Сергий Радонежский считается покровителем домашней птицы, нельзя также есть куриное мясо и яйца. Также считалось, что если именно 8 октября помыть волосы, то вскоре заболит голова.

Истории,Сергий Радонежский,
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