Почему семья прятала младшую сестру Джона Кеннеди

Кеннеди подарили Америке президента, генерального прокурора, сенатора, а также некоторых других именитых политических деятелей. Об этой семье говорили не реже, чем о британской королевской династии. Но была у нее тайна, которую все Кеннеди и окружающие их люди предпочитали замалчивать. О ней сегодня и расскажет “Рамблер”.

Фото: Snl.no/Joseph_Patrick_Kennedy_-_jr. Snl.no/Joseph_Patrick_Kennedy_-_jr.

Розмари – была третьим ребенком Джозефа Кеннеди и Розы Фицджеральд. Наследница внешне не отличалась от других представителей семьи. Статная, улыбчивая девушка на всех фотографиях выглядит счастливой. И только если присмотреться – то можно увидеть, что отец Розмари почему-то крепко держит дочь за руку.

Девочка появилась на свет в 1918 году. Роды были тяжелыми. В Бруклине бушевала испанка, врач Розы опаздывал из-за срочных вызовов к смертельно больным пациентам. Акушерка посоветовала роженице сдвинуть ноги и крепко держать их в таком положении. Возможно, это усугубило гипоксию плода. А она имела тяжелые последствия.

Рози развивалась медленнее братьев. Ей все время нужен был специальный уход. Когда в доме появлялся врач, он приходил, как правило, к Розмари. Остальных детей в это время уводили из дома.

Окружающие поначалу не замечали странностей Розмари. Она казалась просто более застенчивой и скромной на фоне братьев и сестер.

Учиться наравне с другими детьми Розмари не смогла. Ее отдали в Монастырский пансион, где у Кеннеди были две монахини и персональный педагог, которые старались обучить девочку чтению, счету и письму. Но успехов такой подход тоже не имел.

В подростковом возрасте Розмари стала убегать из пансионата. По ночам девочка бесцельно бродила по городу. Во время сильного эмоционального прилива Розмари могла жутко кричать и бросаться на окружающих с кулаками. Кеннеди понимали, что неуправляемая дочь – это пятно на репутации. Тогда они прибегли к альтернативному методу решения проблемы.

Когда Розмари было 23, ей сделали лоботомию. Доктора хором уверяли, что это простой и надежный способ излечения. Роуз, мать девушки, была скептически настроена. Ведь даже Американская медицинская ассоциация выступала против лоботомии. Тогда отец Розмари приказал провести операцию втайне от жены.

Операция перечеркнула все надежды на нормальную жизнь для Розмари. Девушка после лоботомии плохо двигалась, могла произнести лишь несколько слов. Ее упрятали в психиатрическую больницу Нью-Йорка, а затем перевели в пансионат для инвалидов. Отец Розмари никогда не навещал дочь. Он предпочитал врать окружающим и журналистам, что его любимая девочка стала учительницей, преподает в школе для больных детей где-то на Среднем Западе и не хочет публичности.

Мать приехала к Розмари впервые лишь в шестидесятых, когда ее мужа разбил паралич, а сын, ставший президентом, был убит. Роза до конца жизни утверждала, что долгое время не знала о лоботомии дочери.

Когда Кеннеди-старший умер, печать забвения с личности Розмари была снята. Братья и сестры стали навещать ее в Висконсине, привозили погостить в фамильное гнездо. В эти годы некоторые навыки Розмари стали возвращаться.