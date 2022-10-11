Разрушительный ураган вернул женщине обручальное кольцо

Во Флориде, США, прошел разрушительный ураган «Иэн», благодаря которому мужчина нашел потерянное обручальное кольцо супруги. Об этом сообщает New York Post.

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Эшли Гарнер потеряла свое кольцо всего за несколько дней до стихийного бедствия. На протяжении последующих дней ее супруг Блейк и трое их детей пытались отыскать украшение. Они обыскали сад и гараж, но это не принесло ожидаемого результата. В какой-то момент женщина уже смирилась с потерей.

«Мы знали, что приближается ураган, и поэтому просто попрощались с кольцом», — объяснила Эшли.

После того, как «Иэн» переломал деревья и кусты на участке семьи, они вышли на уборку. В процессе приведения территории в порядок Блейк и обнаружил кольцо.

«Если это не знак, то я не знаю, что это... После стольких разрушений это дало нам немного надежды», — заключила Гарнер.