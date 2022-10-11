Разрушительный ураган вернул женщине обручальное кольцо

Во Флориде, США, прошел разрушительный ураган «Иэн», благодаря которому мужчина нашел потерянное обручальное кольцо супруги. Об этом сообщает New York Post.
Эшли Гарнер потеряла свое кольцо всего за несколько дней до стихийного бедствия. На протяжении последующих дней ее супруг Блейк и трое их детей пытались отыскать украшение. Они обыскали сад и гараж, но это не принесло ожидаемого результата. В какой-то момент женщина уже смирилась с потерей.
«Мы знали, что приближается ураган, и поэтому просто попрощались с кольцом», — объяснила Эшли.
После того, как «Иэн» переломал деревья и кусты на участке семьи, они вышли на уборку. В процессе приведения территории в порядок Блейк и обнаружил кольцо.
«Если это не знак, то я не знаю, что это... После стольких разрушений это дало нам немного надежды», — заключила Гарнер.
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