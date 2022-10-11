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1 час назад

Разрушительный ураган вернул женщине обручальное кольцо

Катерина Саломе

Во Флориде, США, прошел разрушительный ураган «Иэн», благодаря которому мужчина нашел потерянное обручальное кольцо супруги. Об этом сообщает New York Post.

Разрушительный ураган вернул женщине обручальное кольцо
Фото: pixabay.compixabay.com

Эшли Гарнер потеряла свое кольцо всего за несколько дней до стихийного бедствия. На протяжении последующих дней ее супруг Блейк и трое их детей пытались отыскать украшение. Они обыскали сад и гараж, но это не принесло ожидаемого результата. В какой-то момент женщина уже смирилась с потерей.

«Мы знали, что приближается ураган, и поэтому просто попрощались с кольцом», — объяснила Эшли.

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После того, как «Иэн» переломал деревья и кусты на участке семьи, они вышли на уборку. В процессе приведения территории в порядок Блейк и обнаружил кольцо.

«Если это не знак, то я не знаю, что это... После стольких разрушений это дало нам немного надежды», — заключила Гарнер.

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