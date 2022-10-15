Как мужчина из Китая полгода провел в открытом море

В 1943 году мир облетела история невероятного выживания мужчины, который полгода провел в открытом море без еды и воды. Он жил на плоту и ему все-таки удалось доплыть до берега. О том, как ему удалось продержаться так долго — в материале “Рамблера”.

Фото: National Geographic Magazine, Year-book 1945 National Geographic Magazine, Year-book 1945

Что произошло

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Мужчина по имени Пань Лянь служил моряком на судне Ben Lomond, которое перевозило торговые грузы. В 1942 году он работал на рейсе из ЮАР в Суринам, но так и не доплыл до точки назначения.

Из-за того, что судно передвигалось без охраны, немецкая подлодка маркировала его как опасное и торпедировала. Корабль оказался разрушен, и, по данным расследования, из экипажа в 55 человек смогли спастись только 11. Одним из них оказался Пань Лянь. Инцидент произошел 23 ноября 1942 года.

Как выжил Пань Лянь

После крушения судна Пань Лянь надел спасательный жилет и плыл в нем, но потом обнаружил спасательный плот, где были запасы еды, воды и сигнальные ракеты на первое время. Сначала он был уверен, что сможет доплыть до берега, но у него не получилось. Тогда ему пришлось научиться выживанию в открытом море.

С помощью тента он собирал дождевую воду и пил ее, а из подручных средств смастерил удочку и ловил рыбу. Он смог ее сушить на крыше плота. Из этого состоял весь рацион человека.

Как рассказывал позже Пань в интервью, сначала он считал дни, завязывая узлы на веревке. Потом счет пошел на месяцы, и узнавал он дату по полнолуниям.На плоту он провел 133 дня и установил мировой рекорд по пребыванию в открытых водах в одиночестве. Пока его до сих пор никто не побил.

Обнаружение

Сам Пань утверждал, что мимо него несколько раз проплывали грузовые судна, которые не стали брать его на борт из-за его национальности. Также он заявил, что его пытались спасти американские самолеты, но им помешал шторм.

В начале апреля он заметил, что вода изменила цвет, что означало, что он находится близко к берегу. Вскоре его обнаружили рыбаки из Бразилии. Несмотря на то, что Пань полгода находился на плоту, он мог сам ходить и потерял всего 9 килограммов. Его отправили в больницу, где он быстро восстановился и вернулся в Великобританию.