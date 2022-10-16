Что было в секретном петербургском протоколе между Россией и Германией

16 октября 1907 года был подписан секретный петербургский протокол с Германией. "Рамблер" расскажет о том, как и почему это случилось.

Фото: Picryl Picryl

Казалось, что две великие империи, Россия и Германия, станут сильными союзниками. Канцлер Германии Отто фон Бисмарк сформировал Лигу трех императоров в 1872 году, объединив Россию, Австрию и Германию.

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Лига заявила, что республиканизм и социализм являются общими врагами и что три державы будут обсуждать любые вопросы, касающиеся внешней политики.

Бисмарку нужны были хорошие отношения с Россией, чтобы держать Францию в изоляции. В 1877–1878 годах Россия вела победоносную войну с Османской империей и пыталась навязать ей Сан-Стефанский договор . Это особенно расстроило британцев, так как они давно были озабочены сохранением Османской империи и предотвращением захвата Босфора русскими . Германия принимала Берлинский конгресс (1878 г.), на котором было достигнуто более умеренное мирное урегулирование. Однако у Германии не было прямого интереса к Балканам, которые в значительной степени были сферой влияния Австрии и России.

Уже в 1879 году Бисмарк образовал Двойственный союз Германии и Австро-Венгрии, с целью взаимной военной помощи в случае нападения со стороны России, что не удовлетворило соглашение, достигнутое на Берлинском конгрессе.

Создание Двойственного союза заставило Россию занять более примирительную позицию, и в 1887 году между Германией и Россией был подписан так называемый договор о перестраховании: в нем две державы договорились о взаимной военной поддержке в случае, если Франция нападет на Германию или в случае нападения Австрии на Россию.

16 октября 1907 года был подписан секретный протокол между Россией и Германией, уполномоченными К. А. Губастовым и фон Яговым.

Предметом договора было сохранения статуса-кво на Балтийском море. Стороны договорились взаимно гарантировать неприкосновенность территориальных владений в этом регионе. Кроме того, Россия и Германия решили подписать договор с Швецией и Данией об их территориальной целостности.

Был еще один ключевой пункт — Германия соглашалась с отказом России выполнять условий Парижского мирного договора 1856 года о демилитаризации Аландских островов.