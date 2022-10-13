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1 час назад

6 простых вопросов из "Что? Где? Когда?", которые не осилили знатоки

Мира Маркина

Казалось бы, знатоков шоу "Что? Где? Когда?" могут поставить в ступор только крайне непростые вопросы. Однако это правило действует не всегда. "Рамблер" вспомнил несколько легких вопросов из шоу 90-х, на которые интеллектуалы не смогли дать правильные ответы. Ответы ищите в конце материала.

6 простых вопросов из "Что? Где? Когда?", которые не осилили знатоки
Фото: Кадр из шоу "Что? Где? Когда?"Кадр из шоу "Что? Где? Когда?"

1. Внимание, черный ящик! Внутри черное, желтое, тяжелое и летает. Что в черном ящике?

2. Уже много лет мы связываем наиболее роскошные, помпезные, элитные вещи с любимым учеником французского художника Жака Луи Давида. Как звали этого ученика?

3. Каково имя внука сына Авраама Петровича?

4. Представь себе, читатель, что ты – французский король Людовик XVI. А теперь покажи на себе, куда 11 сентября 1789 года сели члены твоего парламента, считающие, что ты не можешь отменять законы, принятые ими, а куда те, что согласны с твоими действиями.

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5. Внимание, черный ящик! В нем лежит то, что в давние времена именовали сладким ядом королей. Королей уже давно нет, а сладкого яда становится все больше и больше. И прямо сейчас –тоже. Что же в черном ящике?

6. Конфуций сказал: "Говорить с человеком, который разговора не достоин, – значит только потерять слова. А не поговорить с человеком, который достоин разговора, – значит потерять..." Закончите мысль Конфуция.

Ответы:

1 – аварийный регистратор для самолетов;

2 – Шик;

3 – Александр Сергеевич Пушкин;

4 – 11 сентября 1789 французский парламент раскололся на правых – тех, кто защищал интересы короля, они сели по правую руку от него, и на левых – тех, кто был против, они сели по левую руку.

5 – Деньги;

6 – "...этого человека".

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