Как мужчина выживал на затопленном корабле

Мужчина по имени Харрисон Окене смог выжить после кораблекрушения. Три дня он находился под водой на затопленном корабле, откуда не мог выбраться. Об удивительной истории выживания — в материале “Рамблера”.

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Крушение катера

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Харрисон Окене работал поваром на буксирном катере, который помогал перевозить корабли с нефтью в Нигерии. 26 мая 2013 года с катером случилось ЧП — он начал тонуть и перевернулся. Спасатели три дня не могли подобраться к судну из-за шторма, что затруднило поиски водолазов. Однако они не торопились, так как были уверены, что все члены экипажа погибли. На самом деле, один человек ждал своего спасения. Им оказался чудом уцелевший Харрисон Окене.

Что произошло с поваром

Как позднее рассказывал Окене, в момент крушения судна он был в туалете. Сначала он услышал шум и не понял, что происходит. В какой-то момент, по его словам, на него начали падать вещи с полок. Потом он услышал крики своих коллег, которые пытались спастись, но выйти из туалета он не смог из-за оцепенения и страха. Когда судно перевернулось, ему на голову упал унитаз, а когда под ноги начала течь вода, он понял, что катер утонул.

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После того, как катер перевернулся, в туалете образовался воздушный карман, в котором Окене мог находиться. Он нашел банку колы и два фонарика. На протяжении трех дней он питался газировкой, а фонарики погасли меньше, чем через сутки. В итоге мужчина сидел в абсолютной темноте, и, как он рассказывает, молился о спасении.

Встреча с водолазом

Спустя три дня водолазы смогли спуститься и обследовать судно. На тот момент они были уверены, что все члены экипажа погибли, поэтому начали вытаскивать тела. Окене в этот момент продолжал сидеть в своем воздушном кармане и ждать. Он был уверен, что его коллеги спаслись и его бросили, но все равно надеялся на спасение.

В какой-то момент он увидел свет и поплыл за ним, но водолаз быстро уплыл от него и даже не заметил мужчину. Тогда Окене пришлось вернуться в туалет с воздушным карманом и продолжал ждать. Со второй попытки ему удалось встретиться со спасателем. Тот сначала подумал, что нашел еще одно тело, но потом разглядел мужчину и закричал, что он жив.

Окене показал спасателю воздушный карман, а тот согрел его теплой водой и дал кислородный баллон.

Жизнь после спасения

Мужчине пришлось провести 60 часов в барокамере, чтобы восстановиться. Только после этого он смог увидеться с родными и рассказать свою историю выживания. Однако многие люди начали обращаться к нему с ненавистью. Так как в Нигерии проживают очень верующие люди, они были уверены, что Окене прибегнул к черной магии для того, чтобы спастись. Несмотря на его отрицания, жители отвернулись от него. Он даже не смог прийти на похороны погибших коллег, так как испугался осуждения.

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