Собака спасла дом от воров, забрала украденное и вытащила кошек из пожара

В Великобритании 12-летний аляскинский маламут по кличке Шторм спас свою хозяйку от кражи со взломом, забрал украденные вещи у воров и освободил двух домашних кошек от домашнего пожара .

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Отважный пес получил медаль Голубого креста за то, как героически спасла хозяев. Так, когда грабители ворвались в дом 64-летней Карен, Шторм выгнал воров из дома, заставив их бросить украденное.

Спустя время собака снова проявила храбрость. Тогда соседка связалась с Карен, и сообщила, что в ее отсутствие дом Карен горит, а все ее питомцы заперты внутри.

Храбрый пес спас жизнь двум кошкам, столкнув их из окна, когда дом наполнился дымом, а затем спокойно ждал у кухонной двери, пока его спасут.

«Пожарные не могли поверить, что Шторм спас двух моих кошек, и надеялись, что помощь скоро прибудет.

Полиция была настолько впечатлена, что лично отвезла его к ветеринару, чтобы проверить, не вдохнул ли он дым и не пострадал ли он.

Офицер не отходил от него и сказал, что он не хуже дрессированной полицейской собаки», — рассказала Карен местным СМИ.