Эксперт раскрыла новую уловку мошенников в сети

Эксперт в сфере кибербезопасности Татьяна Глазачева в беседе с RT рассказала о новой схеме обмана мошенников.

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По словам Глазычевой, злоумышленники научились использовать популярные сервисы Google с целью обмана граждан.

Мошенники делятся с пользователями сети специально созданными под их схемы Google-документами. В них содержатся ссылки на различные вредоносные сайты со шпионским ПО. Для того, чтобы граждане открыли содержащие их файлы, им на почту приходит рассылка.

Ключевая опасность данного способа обмана состоит в том, что уведомление пользователям приходит как бы от имени корпорации Google.