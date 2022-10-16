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2 часа назад

Эксперт в сфере кибербезопасности Глазачева предупредила о новой уловке мошенников

Мира Маркина

Эксперт в сфере кибербезопасности Татьяна Глазачева в беседе с RT рассказала о новой схеме обмана мошенников.

Эксперт раскрыла новую уловку мошенников в сети
Фото: unsplashunsplash

По словам Глазычевой, злоумышленники научились использовать популярные сервисы Google с целью обмана граждан.

Как мошенники наживаются на детях: новые схемы обмана

Мошенники делятся с пользователями сети специально созданными под их схемы Google-документами. В них содержатся ссылки на различные вредоносные сайты со шпионским ПО. Для того, чтобы граждане открыли содержащие их файлы, им на почту приходит рассылка.

Ключевая опасность данного способа обмана состоит в том, что уведомление пользователям приходит как бы от имени корпорации Google.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что доцент РЭУ им. Плеханова Лебединская рассказала, как россиян обманывают в магазинах.

Истории,Google,
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