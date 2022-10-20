C помощью каких средств мужчина выживал на острове 74 года

Джереми Бибсу было всего 14 лет, когда он оказался на необитаемом острове, и только спустя 74 года он вернулся домой. Для многих эта история покажется фантастикой, но некоторые источники уверяют, что все происходило в реальности. О том, что помогало Джереми Бибсу выживать — в материале “Рамблера”.

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Попадание на остров

Джереми Бибс служил юнгой на корабле “Прекрасное блаженство” в 1911 году. Тогда ему было всего 14 лет и он мечтал служить моряком. В один из выходов судно попало в шторм и затонуло на юге Тихого океана. Вся команда погибла, спастись смог только один Бибс. Он доплыл до ближайшего острова, где смог провести 74 года.

Его спасли в 1985 году, когда моряки из Германии проплывали мимо острова. До этого все проходившие мимо корабли не обращали внимания на моряка, застрявшего на клочке суши посреди Тихого океана. Когда Бибса спасли, ему было 88 лет. После спасения история Бибса обрывается, а источников, которые бы рассказали о его судьбе, нет. Позднее по мотивам его истории был снят фильм “Изгой” с Томом Хэнксом в главной роли.

Как выживал Бибс

Сообщается, что базовые знания о выживании Бибс почерпнул из книги Даниеля Дефо “Робинзон Крузо”. Он смастерил себе деревянный календарь, на котором сначала отсчитывал, дни, потом недели, месяцы и годы.

Главной проблемой было то, что на острове не было источника пресной воды, поэтому Бибс был вынужден собирать дождевую воду и использовать ее в качестве питья. Он построил специальное приспособление, в котором собиралась питьевая вода. Также он пил воду из кокосов

С едой в первое время тоже было сложно, а потом Бибс приноровился ловить птиц и рыб. С помощью подручных материалов он сделал себе удочку, на которую ловил рыбу.