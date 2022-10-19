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44 минуты назад

Daily Mail: Мужчина выжил после того, как крокодил укусил его за голову

Мария Каткова

Крокодил в Австралии вынырнул из воды и укусил мужчину за голову. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина выжил после того, как крокодил укусил его за голову
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Мужчина ловил крабов в округе Кимберли в Австралии. Он находился в лодке вместе со своим напарником, когда из воды вынырнул крокодил и вцепился ему в голову. Однако его коллега не растерялся и ударил крокодила ножом. Ему пришлось отпустить ловца крабов и нырнуть обратно в водоем.

Охотник наткнулся на четырех медведей гризли и выжил

Как рассказал коллега пострадавшего, крокодил был около трех метров в длину. Мужчину госпитализировали, но отмечается, что серьезных травм он не получил.

Ранее сообщалось, что крокодил напал на дрессировщика в зоопарке.

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