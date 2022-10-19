Мужчина выжил после того, как крокодил укусил его за голову

Крокодил в Австралии вынырнул из воды и укусил мужчину за голову. Об этом сообщает Daily Mail.

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Мужчина ловил крабов в округе Кимберли в Австралии. Он находился в лодке вместе со своим напарником, когда из воды вынырнул крокодил и вцепился ему в голову. Однако его коллега не растерялся и ударил крокодила ножом. Ему пришлось отпустить ловца крабов и нырнуть обратно в водоем.

Как рассказал коллега пострадавшего, крокодил был около трех метров в длину. Мужчину госпитализировали, но отмечается, что серьезных травм он не получил.