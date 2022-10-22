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2 часа назад

Праздник "День Деда Мороза и Снегурочки" у славян: видео

Стелла Шмель

У древних славян было много важных и почитаемых праздников, но одним из самых долгожданных был "День Деда Мороза и Снегурочки".

Праздник проходил 30 января, в этот день было принято почитать бога зимы – Гелиса. Именно он и стал прообразом современного Деда Мороза. В этот день было принято подносить богу дары в специальном мешке.

Как героиня мрачного мифа стала Снегурочкой

Подробнее об этом празднике и обычаях смотрите в видео.

Считается, что в литературе персонаж Деда Мороза появился в сборнике князя Владимира Одоевского "Сказки дедушки Иринея". Одна из сказок так и называлась Мороз Иванович". Правда этот персонаж был лишь отдаленно похож на того, к которому мы так привыкли. Действие сказки разворачивалось весной, а не под Новый год или Рождество, попасть к Морозу Ивановичу можно было через колодец, подарки он не дарил, но мог щедро вознаградить за хорошую работу. Кстати, здесь прослеживается сходство с европейской сказкой о госпоже Метелице и с русской народной сказкой о Морозко.

Привычный образ Деда Мороза сформировался уже во времена Советского Союза, когда власти молодого государства разрешили проводить елки для детей. Традиция жива до сих пор, правда тем родителям, которые решаются пригласить Деда Мороза в гости, чтобы поздравить и повеселить детей, приходится дарить несколько подарков — от Деда Мороза, пришедшего в гости накануне праздника, и Деда Мороза, оставившего подарки под елкой, пока ребенок спал.

Ранее стало известно, что будет, если 10 минут смотреть в зеркало, не отрываясь.

Истории,Видео,Владимир Одоевский,
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