Почему церковь через 300 лет оправдала Галилея, приговоренного инквизицией

Величайший итальянский физик и астроном Галилео Галилей при жизни страдал за свое стремление к науке. Так, в 1633 году ему вынесла приговор инквизиция — он больше не имел права учить людей, был обвинен в ереси и отправлен в тюрьму, а затем под домашний арест до конца жизни. Но спустя века после этого, церковь оправдала Галилея посмертно. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Отношения с папой

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Кардинал Маффео Барберини принял имя Урбан VIII в 1623 году в возрасте 55 лет. До тех пор он, по общему мнению, был теплым, сострадательным, умным человеком и одним из немногих, с кем Галилей чувствовал, что может разумно обсуждать свою работу.

Во время одного из визитов Галилея в Рим вскоре после избрания Урбана Папой известному ученому было предоставлено шесть встреч, каждая продолжительностью более часа, что является экстраординарным распределением времени папы. На самом деле, именно из-за избрания Урбана Галилей начал думать, что он может безопасно написать свой труд Диалог.

Оба мужчины родились и выросли во Флоренции и учились в Пизанском университете, где Галилей изучал медицину, а Урбан получил юридическое образование. Будучи кардиналом, Барберини даже ходатайствовал за Галилея во время конфронтации с церковными властями в 1616 году, когда Галилей был предупрежден, что его поддержка концепции вселенной, ориентированной на солнце, может принести неприятности.

Тогда Галилею сказали, что он может рассматривать эту концепцию как гипотетическую идею. Однако он не должен был представлять это людям как реальность и даже не должен думать об таким образом.

К 1632 году Галилей был широко известным и уважаемым ученым и официальным астрономом и философом при дворе великого герцога Тосканы.

Однако Галилей стремился донести до мира выводы своих исследований и доказать, что Земля не является центром Вселенной и вокруг нее не крутится Солнце, как учила церковь. Так как прямо пойти против учений церкви он не мог, боясь обвинений в ереси, астроном решил выпустить книгу, в которой он перескажет разные теории, так как если бы это был спор, и представит аргументы в пользу каждой. На самом же деле аргументами он поддерживал Коперника, разработавшего теорию движения планет вокруг Солнца на основании пифагорейского принципа равномерных круговых движений

Публикуя свой труд «Диалог о двух главнейших системах мира — птолемеевой и коперниковой», итог почти 30-летней работы, Галилей следовал строгому протоколу. Его книга была тщательно изучена церковными цензорами и получила официальную импримацию церкви. Но ученый явно обманул всех чиновников, заставив их думать, что его идеи представлены только как гипотезы. Для этого он добавил к книге предисловие, где заявляет, что его цель - развенчать коперниканство. В книге и правда не было выводов автора, но сила аргументов в пользу системы Коперника была четко видна. Галилей косвенно, в диалогах, показал, что Коперник был прав.

Ученый надеялся, что и Папа упустит его уловку или отнесется к ней снисходительно, и даже недальновидно рассылает 30 экземпляров "Диалога" влиятельным духовным лицам в Риме.

Инквизиция пришла

Однако уже через несколько месяцев книга была изъята и ученого вызвали в Рим на суд Инквизиции. Папа Урбан VIII обвиняет его в ереси. Галилею было приказано сдаться в Святую канцелярию, чтобы оправдаться за его "еретическое" суждение о том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот.

Стандартная практика требовала, чтобы обвиняемый был заключен в тюрьму и уединен во время судебного разбирательства.

На допросе 1633 года Галилей отрицал, что он «придерживался» веры в точку зрения Коперника. Церковь же решила, что идея о том, что солнце движется вокруг Земли, является абсолютным фактом Священного Писания, который нельзя оспаривать, несмотря на то, что ученые на протяжении веков знали, что Земля не является центром вселенной.

Галилея вынудили отречься от своих "заблуждений" и он согласился больше не учить ереси, но Церковь признала его виновным в распространении книги с "ложным, еретическим, противным Св. Писанию учением" о движении Земли.

От костра ученый был спасен, потому как был объявлен не еретиком, но "сильно заподозренным в ереси". Ученого подержали в тюрьме, а затем отпустили и он провел остаток своей жизни под домашним арестом и под надзором Инквизиции.

Прошли столетия

Церкви потребовалось более 300 лет, чтобы признать, что Галилей был прав, и очистить его имя от ереси.

В 1758 году католическая церковь сняла общий запрет на книги, пропагандирующие гелиоцентризм, из Индекса запрещенных книг/

Тем не менее, он прямо не отменял решения, вынесенные инквизицией в ее приговоре 1633 года против Галилея, и не отменял запрет на не прошедшие цензуру версии "Диалога" Галилея.

В 1979 году Папа Иоанн Павел II выразил надежду, что "теологи, ученые и историки, вдохновленные духом искреннего сотрудничества, изучат дело Галилея более глубоко и искренне признают ошибки, с какой бы стороны они ни исходили".

Тем не менее, Папская междисциплинарная исследовательская комиссия, созданная в 1981 году для изучения дела, не достигла какого-либо окончательного результата. Из-за этого речь Папы 1992 года закрывшая проект, была расплывчатой и не соответствовала его намерениям, высказанным в 1979-м.

15 февраля 1990 г. в речи, произнесенной в Университете Ла Сапиенца в Риме, кардинал Ратцингер (впоследствии Папа Бенедикт XVI ) упомянул некоторые современные взгляды на дело Галилея, формирующие то, что он назвал "симптоматичным случаем, иллюстрирующим степень сомнений, которые выросли сегодня в науке и технике".

В 1992 году сообщалось, что католическая церковь обратилась к оправданию Галилея: