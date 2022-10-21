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2 часа назад

Пастушья собака продалась на аукционе за рекордные $49 тысяч

Диана Товсепова

Австралийский келпи по кличке Ева продается продается за 49 тысяч долларов.

Пастушья собака продалась на аукционе за рекордные $49 тысяч
Фото: PxherePxhere

Заводчик признался, что ожидал продать пастушью собаку не дороже, чем за 30 тысяч долларов, и был удивлен тому, что аукцион закончился такой большой суммой. Таким образом, Ева побила рекорд.

Классическая черно-рыжая рабочая собака из Нового Южного Уэльса установила новый австралийский рекорд для келпи. Предыдущий рекорд, установленный в прошлом году, составлял 35 200 долларов.

Соцсети

«Она довольно хорошая маленькая собака и очень хорошо воспитана. Это не была случайностью, она была воспитана такой, какая она есть», — сказал заводчик.

Эксперты объяснили, что рабочие собаки пользовались большим спросом. А со спросом растет цена.

В нашем австралийском утреннем брифинге по электронной почте рассказывается об основных национальных и международных событиях дня и о том, почему они важны.

Собака, ведущая кота на поводке, попала на видео

Еву оценили так высоко, потому как она хорошо натренирована, воспитана и обладает и уникальной способностью работать с крупным рогатым скотом.

Новый дом Евы будет на овцеводческой ферме неподалеку от дома.

Ранее мы писали о том, что туристы спасли дельфина.

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