Пастушья собака продалась на аукционе за рекордные $49 тысяч

Австралийский келпи по кличке Ева продается продается за 49 тысяч долларов.
Заводчик признался, что ожидал продать пастушью собаку не дороже, чем за 30 тысяч долларов, и был удивлен тому, что аукцион закончился такой большой суммой. Таким образом, Ева побила рекорд.
Классическая черно-рыжая рабочая собака из Нового Южного Уэльса установила новый австралийский рекорд для келпи. Предыдущий рекорд, установленный в прошлом году, составлял 35 200 долларов.
«Она довольно хорошая маленькая собака и очень хорошо воспитана. Это не была случайностью, она была воспитана такой, какая она есть», — сказал заводчик.
Эксперты объяснили, что рабочие собаки пользовались большим спросом. А со спросом растет цена.
В нашем австралийском утреннем брифинге по электронной почте рассказывается об основных национальных и международных событиях дня и о том, почему они важны.
Еву оценили так высоко, потому как она хорошо натренирована, воспитана и обладает и уникальной способностью работать с крупным рогатым скотом.
Новый дом Евы будет на овцеводческой ферме неподалеку от дома.
Ранее мы писали о том, что туристы спасли дельфина.