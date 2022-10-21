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55 минут назад

Собака, ведущая кота на поводке, попала на видео

Стелла Шмель

В сеть выложили видео, на котором собака породы лабрадор следит за котом на поводке.

В моменты, когда кот начинал "плохо себя вести" и ругаться с другим котом, собака брала кота за шлейку и уводила в сторону.

Почему коты бегают по ночам

Подробнее об этой необычной прогулке смотрите в видео.

Вообще-то коты и собаки не самые лучшие друзья. И те, и другие по своей природе охотники, а кошки довольно легкая добыча для собаки. В схватке победа всегда будет за тем, кто крупней, а это, конечно же, собаки. Но главное преимущество котов и кошек в том, что они умеют забираться на высокие деревья и заборы. Перед такими препятствиями собаки бессильны.

Но нередки случаи, когда коты и собаки очень привязываются друг к другу и становятся лучшими друзьями. Если вы хотите завести второе животное и подружить, у вас скорее всего получится, если будут соблюдены следующие условия:

  • первым в доме появился кот или кошка, а собаку взяли щенком,
  • котенок и щенок появились в доме примерно в оно время и росли вместе.

Бывает, что и взрослые собаки принимают котят, но здесь играют роль и другие факторы, например, особенности породы, характер животного и, конечно, его размеры. Крупные собаки могут случайно травмировать котенка, прием так, что травмы могут оказаться несовместимыми с жизнью.

Ранее стало известно, что будет, если 10 минут смотреть в зеркало, не отрываясь.

Безумный мир,Видео,
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