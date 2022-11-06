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1 час назад

Как это едят: кивиак и другие блюда северных народов

Катя Кобышева

Некоторые блюда способны повергнуть в шок неподготовленного человека. Но жители Крайнего Севера едят их с удовольствием, для них это ценный источник белка, жира и многих полезных микроэлементов. "Рамблер" рассказывает, какие блюда северных народов не рискнет попробовать типичный европеец.

Как это едят: кивиак и другие блюда северных народов
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Кивиак

Сложное блюдо, которое готовится несколько месяцев. В тушу тюленя помещают несколько сотен небольших птичек — чистиков. Причем чистики остаются непотрошенными и в перьях. После этого тушу запечатывают салом, выпускают весь воздух, опускают в яму, вырытую в земле, и придавливают тяжелыми камнями. Через несколько месяцев блюдо будет готово. За это время тушки птичек начнут разлагаться, что запустит процесс ферментации внутренностей тюленя. Кивиак считается деликатесом. Через несколько месяцев тюленя с птичками извлекают из ямы, достают птичек и едят, снимая с них перья вместе с кожей. По вкусу позже на очень острый сыр. Запах стоит тоже сильный, поэтому кивиак едят на улице.

Парная оленина

Есть нужно сразу же после забоя, пока мясо буквально дымится. Есть тоже нужно особым образом, кусочек мяса нужно обмакнуть в свежую кровь, как в соус, затем укусить и быстро отрезать ножом в миллиметре от зубов.

Где находится самое сухое место на земле

Как только мясо остынет, оно перестанет быть таким нежным и вкусным, поэтому действовать нужно максимально быстро.

Каныга с ягодами

Каныгой называют полупереваренное содержимое желудка оленя. К этому добавляют любое количество ягод, которые только будут доступны, все смешивают и едят ложками. В этом блюде много клетчатки и витаминов, которых часто не хватает тем, кто живет в условиях Крайнего Севера.

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