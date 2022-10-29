Как появилось выражение "в долгах как в шелках"

Порой, употребляя тот или иной фразеологический оборот, мы не вдаемся в детали и не пытаемся понять, откуда произошла фраза. Между тем, иногда история возникновения фразеологизмов весьма интересна, а порой даже начинает со временем употребляться в ином значении, нежели ее трактовали изначально. Разберемся, как появилась фраза «в долгах как в шелках».

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В самом деле, почему шелк стал неким символом долгов? На самом деле все довольно просто. Считается, что оборот речи «в долгах как в шелках» появился в XIX веке и употреблялся не в отношении всех должников, а лишь тех, кто пускал пыль в глаза окружающим, афиширую показное богатство, тогда как на самом деле имел серьезные финансовые проблемы.

Пытаясь казаться состоятельными, даже находясь на грани разорения, такие люди все равно не жалели средств на роскошь, в том числе покупая дорогую одежду из шелка, который в то время был не по карману простым людям.