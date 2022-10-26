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2 часа назад

Что нельзя делать 26 октября

Мира Маркина

Православная церковь 26 октября отмечает праздник в честь Иверской иконы Божьей Матери. В народе эту дату называют Карповым, а также Банным днем. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам, рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 26 октября
Фото: pxhere.compxhere.com

26 октября принято ходить в баню. Поэтому с этой традицией связано много примет. Так, например, в Карпов день нельзя заходить в баню с нательным крестиком, так как это может разозлить Банника: можно обжечься кипятком. Не стоит также во время парения рассказывать о своих планах кому-либо и вести деловые переговоры. Это тоже может разгневать банный дух, и ничего из задуманного не случится.

Еще один запрет касается алкоголя. В этот день лучше отказаться от спиртных напитков в бане, иначе человека будут ждать серьезные финансовые проблемы.

Какие плохие приметы может объяснить наука

Плохой приметой 26 октября считается спорить и ругаться с кем-нибудь. Наши предки верили, что конфликты в Карпов день приведут к длительным проблемам в жизни.

Согласно приметам, не стоит и заводить разговор с незнакомыми или малознакомыми людьми. Считается, что они могут обмануть или обидеть человека. Лучше быть внимательнее к окружающим людям и не допускать до себя непроверенных личностей.

Кроме того, 26 октября будьте внимательны к своим вещам. Не оставляйте что-то ценное на видимых местах. Приметы гласят, что они могут пропасть: либо человек их потеряет, либо их украдут.

ПРЕДОК,
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