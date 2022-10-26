Мужчина пришел навестить дочь и узнал о наличии второго отца

Сотрудница школы в США по имени Шина Джексон рассказала о странном случае, который произошел на месте ее работы. Девочку приехали проведать два отца, которые не знали о существовании друг друга. Роликом она поделилась в своем TikTok.

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Девушка рассказала, что в школу одновременно приехали два мужчины, которые заявили, что они являются отцами одной из девочек. Пока директор связывался с матерью девочки, мужчин развели по разным кабинетам, так как они были агрессивны.

Когда мать девочки приехала в школу, один из мужчин подбежал к ее машине и начал выяснять, что происходит, а потом ударил женщину. После этого на место приехала полиция и скорая.

Позднее женщина объяснила, что сказала мужчинам, что они — оба отцы ее дочери, но они не знали друг о друге. Своему ребенку она о них не рассказывала. Также выяснилось, что приехать в школу мужчин попросила лучшая подруга женщины.