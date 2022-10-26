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59 минут назад

Как 90 лет назад фраза «инженеры человеческих душ» стала крылатой и причем здесь Сталин

Диана Товсепова

90 лет назад фраза «Инженеры человеческих душ» стала крылатой. Так, 26 октября 1932 года Иосиф Сталин назвал так писателей. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Как фраза «инженеры человеческих душ» стала крылатой и причем здесь Сталин
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

В этот день генеральный секретарь СССР Иосиф Сталин вместе с другими первыми лицами страны, такими как Молотов и Ворошилов, встречался с группой писателей в московской квартире Максима Горького. Встреча была не самой официальной, гостей встречали красивым банкетом, угощениями и напитками.

Сталин беседовал в тот день с такими писателями, как Гронский, Авербах, Иванов, Сейфуллина, Кольцов, Никифоров, Никулин.

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Конечно, большое количество спиртного предполагает под собой тосты. Один из них произнес сам генсек Сталин. Он говорил о том, что с писательством связаны все производства страны:

«Человек перерабатывается в самой жизни. Но и вы помогите переделке его души. Это важное производство — души людей. И вы — инженеры человеческих душ. Вот почему выпьем за писателей!».

Причем сама фраза об "инженерах человеческих душ" приписывается писателю Юрию Карловичу Олеше. И говорят, что Сталин в свей речи упомянул авторство, сказав "Как метко выразился товарищ Олеша". Однако фраза стала крылатой именно благодаря этому тосту Иосифа Сталина.

В этот вечер Иосиф Виссарионович рассказал о желании сформировать Союз писателей СССР и о том, какие задачи будут стоять перед ним. К тому же, он рассказывал о соцреализме, о том, что художник должен правдиво показывать жизнь. А это значит, что он не может не заметить того, что ведет жизнь к социализму. Это, по словам, Сталина, и будет социалистическим реализмом.

Истории,Юрий Олеша,
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