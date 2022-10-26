Как фраза «инженеры человеческих душ» стала крылатой и причем здесь Сталин

90 лет назад фраза «Инженеры человеческих душ» стала крылатой. Так, 26 октября 1932 года Иосиф Сталин назвал так писателей. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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В этот день генеральный секретарь СССР Иосиф Сталин вместе с другими первыми лицами страны, такими как Молотов и Ворошилов, встречался с группой писателей в московской квартире Максима Горького. Встреча была не самой официальной, гостей встречали красивым банкетом, угощениями и напитками.

Сталин беседовал в тот день с такими писателями, как Гронский, Авербах, Иванов, Сейфуллина, Кольцов, Никифоров, Никулин.

Конечно, большое количество спиртного предполагает под собой тосты. Один из них произнес сам генсек Сталин. Он говорил о том, что с писательством связаны все производства страны:

«Человек перерабатывается в самой жизни. Но и вы помогите переделке его души. Это важное производство — души людей. И вы — инженеры человеческих душ. Вот почему выпьем за писателей!».

Причем сама фраза об "инженерах человеческих душ" приписывается писателю Юрию Карловичу Олеше. И говорят, что Сталин в свей речи упомянул авторство, сказав "Как метко выразился товарищ Олеша". Однако фраза стала крылатой именно благодаря этому тосту Иосифа Сталина.