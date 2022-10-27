Почему спасение лягушки из кипятка – всего лишь миф

“Если бросить лягушку в кипяток, она выпрыгнет и спасется”. Но так ли это на самом деле? Расскажет “Рамблер”.

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И так, некоторые считают, что оказавшись в кипятке, хладнокровная лягушка не пострадает и сумеет спастись. А вот если ее поместить в теплую воду и продолжить нагревать емкость, то земноводное сварится. Лягушка не видит угрозы, не умеет просчитывать ситуацию наперед и погибает.

Этот “научный анекдот” превратился в психологическую притчу. Якобы человек, как существо, способное к адаптации, легче переносит нововведения, когда они появляются в его жизни постепенно. Резкие перемены сопровождаются протестом психики. В такой ситуации человек принимает решения, меняет что-то в своей жизни, чтобы “выпрыгнуть из кипятка”.

Обратная сторона “синдрома лягушки” – это стремление закрывать глаза на дискомфорт. Такой человек часто игнорирует проблемы или преуменьшает их серьезность. Ведь он верит: все обязательно как-нибудь сложится.

А еще некоторые люди реагируют на стресс “замиранием”.

С поведением лягушки все тоже не так просто. Группа “разоблачителей” из Fast Company провела эксперимент. Специалистам удалось выяснить, что лягушка, брошенная в кипяток, с большей вероятностью погибает. И наоборот: если ее поместить в кастрюлю и нагревать воду, то когда температура окажется некомфортной, земноводное ее покинет.