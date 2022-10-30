Какой была реанимация в XVII веке

Сейчас в это сложно поверить, но когда-то медицина была преимущественно интуитивной. И порой пациентов возвращали с того света довольно эксцентричными способами. О них сегодня и расскажет “Рамблер”.

Фото: Wellcome Collection Wellcome Collection

И так, представьте, что мы оказались в начале 1600-х годов. До изобретения сердечно-легочной реанимации пройдет еще 250 лет. Что мог сделать доктор, получив на стол пациента в бессознательном состоянии?

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Одним из самых распространенных способов реанимации в XVIII веке было кровопускание. Оно входило в перечень процедур по оказанию первой помощи. Чтобы устранить предполагаемую непроходимость артерий в шее и легких, пациенту пускали кровь из вен на обеих руках. Однако в некоторых трудах медиков уже XVII века упоминается кровопускание из языка, глаз и даже пениса. Например, такой способ прижился в практике немецкого хирурга Лоренца Хайстера.

Существовала более мягкая форма этого метода – скарификация. В случае ее применения кровь пускали не “литрами”, а путем нанесения небольших надрезов на коже.

Если в распоряжении медика были химические вещества, их наносили на кожу. Считалось, что химический ожог с последующим возникновением волдыря благотворно влияет на процесс детоксикации организма. Более мягкий вариант – использование аптечных банок.

Чтобы согреть пациента, врач мог прибегнуть к компрессу из внутренностей освежеванного животного.

Еще один необычный метод реанимации – вдувание табачного дыма в анус пострадавшего. Его придумали, по некоторым данным, коренные американцы. Таким образом чаще всего реанимировали утонувших (а еще их катали в бочке и подвязывали за щиколотку вверх тормашками). Считалось, что табачный дым стимулирует защитные силы организма и возвращает пациента к жизни. В Европе метод назвали “голландская фумигация”.

Кстати, табак могли заложить и в ноздри пациента. Но только нюхательный. И обязательно самый крепкий. Зачем? Чтобы спровоцировать чихание и тем самым вернуть пациента в сознание.