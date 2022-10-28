Правда ли, что кошки отличают голос хозяина

Многие люди убеждены в том, что собаки в разы умнее кошек. Сторонники данного мнения уверены, что коты даже не способны распознать голос хозяина, не говоря уже о других вещах. Но так ли это на самом деле? Выяснял "Рамблер".

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Французские ученые провели исследование и пришли к выводу, что кошки умеют слушать и понимать, когда к ним обращается хозяин. Вместе с тем они мастерски могут игнорировать услышанное. Однако это не значит, что они не понимают, к кому обращается человек.

В исследовании приняли участие 16 домашних кошек, которые принадлежали студентам-ветеринарам. Когда животные слышали запись голоса хозяина, который звал их по имени, большинство из них проявляли повышенную активность, поворачивали уши к говорящим, интенсивно двигались и демонстрировали расширенные зрачки.

А вот если кошки слышали голос незнакомца, зовущего их по имени, они, напротив, становились менее активны. По мнению экспертов, питомцы не реагируют на речь незнакомцев, проявляя свое нежелание общаться с кем-то кроме хозяина. Также есть мнение, что они ведут себя таким образом ввиду отсутствия опыта общения с другими людьми.