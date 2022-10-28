Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+8° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
4 часа назад

Правда ли, что кошки отличают голос хозяина

Мира Маркина

Многие люди убеждены в том, что собаки в разы умнее кошек. Сторонники данного мнения уверены, что коты даже не способны распознать голос хозяина, не говоря уже о других вещах. Но так ли это на самом деле? Выяснял "Рамблер".

Правда ли, что кошки отличают голос хозяина
Фото: UnsplashUnsplash

Французские ученые провели исследование и пришли к выводу, что кошки умеют слушать и понимать, когда к ним обращается хозяин. Вместе с тем они мастерски могут игнорировать услышанное. Однако это не значит, что они не понимают, к кому обращается человек.

В исследовании приняли участие 16 домашних кошек, которые принадлежали студентам-ветеринарам. Когда животные слышали запись голоса хозяина, который звал их по имени, большинство из них проявляли повышенную активность, поворачивали уши к говорящим, интенсивно двигались и демонстрировали расширенные зрачки.

Удивительные факты о кошках

А вот если кошки слышали голос незнакомца, зовущего их по имени, они, напротив, становились менее активны. По мнению экспертов, питомцы не реагируют на речь незнакомцев, проявляя свое нежелание общаться с кем-то кроме хозяина. Также есть мнение, что они ведут себя таким образом ввиду отсутствия опыта общения с другими людьми.

После этого ученые также установили, что животные реагируют на голос хозяина только, когда чувствуют, что речь обращена к ним. Иными словами, если владелец животного общается со своим другом и говорит: "Хочешь поесть?", кот не проявит интереса к этой фразе.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители