Через один год после смерти человека обычно устраивают памятный обед, ходят в церковь и на могилу к покойному. "Рамблер" выяснил, зачем отмечают год после смерти человека.

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Православные христиане верят, что спустя год душа после смерти ожидает наступление страшного суда. На сороковой день Бог решает, куда попадет человек в рай или ад.

Земную жизнь умершего человека трудно назвать праведной, поэтому через год после смерти умершему человеку нужна поддержка тех, кто остался на земле. На первую годовщину отмечают "годину" — еще церемония, во время которой, друзья и родственники вспоминают умершего, его добрые дела и оказывают друг другу поддержку.

На годину не собирают много людей. В основном приходят те, кто хочет добром вспомнить ушедшего, помолиться за него, помочь его семье. Изначально на годину принято приглашать особбенно нуждающихся людей, которые смогут вспомнить о покойном и событии в его честь с благодарностью. Кроме поминальной трапезы, родственники должны посетить церковь и навестить могилу.

Накануне годины в церкви должна быть заказана родственниками панихида, а родственники должны посетить храм, сходить на утреннюю службу и поставить свечку за упокой души. Также можно принести пожертвование для церкви или перечислить определенную сумму благотворительным организациям. После молебна обычно отправляются на кладбище, где убирают могилу, очищают от пыли, возлагают новые цветы, высаживают многолетники.