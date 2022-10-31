Почему в момент опасности время «замедляется»

Наверняка каждый человек в момент опасности или в какой-либо критической ситуации замечал изменение чувства времени. Кажется, что оно замедляется, как бы давая шанс правильно среагировать на опасность. Такой эффект называют «временное расширение» или «тахипсихия». Но замедляется ли время на самом деле? Читайте об этом в материале «Рамблера».

Фото: Сальвадор Дали, "Постоянство памяти", 1931 Сальвадор Дали, "Постоянство памяти", 1931

На самом деле «замедление» времени в момент опасности — всего лишь обман мозга, главной целью которого является спасение жизни. Мозг начинает гораздо быстрее, чем обычно, обрабатывать получаемую информацию и пытается собрать ее больше. Активизируется мозговая миндалина, которая заставляет сосредоточить на возникшей ситуации все ресурсы.

Когда миндалина включена в этот процесс, события запоминаются более подробно, чем это происходит обычно. При этом мозг человека не привык к такой плотности памяти, поэтому после произошедших событий нам кажется, что они занимали больше времени, нежели это было на самом деле.