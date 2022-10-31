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1 час назад

Почему в момент опасности время «замедляется»

Мария Кимакович

Наверняка каждый человек в момент опасности или в какой-либо критической ситуации замечал изменение чувства времени. Кажется, что оно замедляется, как бы давая шанс правильно среагировать на опасность. Такой эффект называют «временное расширение» или «тахипсихия». Но замедляется ли время на самом деле? Читайте об этом в материале «Рамблера».

Почему в момент опасности время «замедляется»
Фото: Сальвадор Дали, "Постоянство памяти", 1931Сальвадор Дали, "Постоянство памяти", 1931

На самом деле «замедление» времени в момент опасности — всего лишь обман мозга, главной целью которого является спасение жизни. Мозг начинает гораздо быстрее, чем обычно, обрабатывать получаемую информацию и пытается собрать ее больше. Активизируется мозговая миндалина, которая заставляет сосредоточить на возникшей ситуации все ресурсы.

Когда миндалина включена в этот процесс, события запоминаются более подробно, чем это происходит обычно. При этом мозг человека не привык к такой плотности памяти, поэтому после произошедших событий нам кажется, что они занимали больше времени, нежели это было на самом деле.

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То есть, по сути, никакого «замедления» времени в момент опасности не происходит. Это всего лишь иллюзия памяти. Причины испытываемых людьми изменений ощущения времени ученые пытаются разгадать до сих пор. Ясно одно: до Нео из знаменитой «Матрицы» нам еще очень далеко.

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