Модель Playboy потратила состояние на деликатесы для питомца

Бразильская модель Playboy Жу Исен очень любит своего питомца. По данным The Mirror, хозяйка потратила на содержание своего пса по кличке Франциско не менее почти девять тысяч фунтов стерлингов (более полумиллиона рублей).

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Модель рассказала, что не жалеет денег на питомца. Со слов Жу Исен, ее пес обожает красную икру и безалкогольное шампанское. И хозяйка не против снабжать его любимыми деликатесами.

Не экономит девушка и на одежде для Франциско. У пса есть холщовый плащ от Gucci, его сумка-переноска куплена в бутике Louis Vuitton, а миска – от Hermès.

Но бьюти-процедуры (груминг) для Франциско модель еженедельно тратит средства.

Даже поклонникам модели такой подход к уходу за собакой показался расточительностью. Но Жу считает себя “матерью” питомца и не намерена отказываться от трат.