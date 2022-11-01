Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+16° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
3 часа назад

Иванов день: что нельзя делать 1 ноября

Мира Маркина

1 ноября православные верующие отмечают Иванов день. В эту дату было принято провожать осень и встречать зиму, а еще готовить курники. Подробнее о том, что нельзя делать в Иванов день и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Иванов день: что нельзя делать 1 ноября
Фото: РамблерРамблер

Что нельзя делать

1 ноября считается неблагоприятной датой для сельскохозяйственных работ. В этот день не стоит работать в саду, огороде, а также убирать урожай.

Предки верили, что в Иванов день нельзя убивать пауков. Считалось, что в их обличии на землю приходят души умерших.

Приметы: почему нельзя убивать пауков в доме

Не отказывайте людям в милостыне и не повышайте голос на близких людей.

Чтобы не впустить в дом нечистую силу, нельзя надолго открывать двери и окна. Кроме того, не стоит выходить на улицу после захода солнца – в противном случае, вам может навредить нечисть.

Приметы

Если по деревьям скачет сорока, это сулит скорое похолодание.

Если пошел дождь, первый снег выпадет только в конце месяца. Теплый день – предвестник мягкой зимы и ранней осени.

Если перелетные птицы летят высоко, зима будет снежной.

Звездное небо предвещает морозную зиму и сильный гололед.

Истории,ПРЕДОК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители