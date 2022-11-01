Иванов день: что нельзя делать 1 ноября

1 ноября православные верующие отмечают Иванов день. В эту дату было принято провожать осень и встречать зиму, а еще готовить курники. Подробнее о том, что нельзя делать в Иванов день и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

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Что нельзя делать

1 ноября считается неблагоприятной датой для сельскохозяйственных работ. В этот день не стоит работать в саду, огороде, а также убирать урожай.

Предки верили, что в Иванов день нельзя убивать пауков. Считалось, что в их обличии на землю приходят души умерших.

Не отказывайте людям в милостыне и не повышайте голос на близких людей.

Чтобы не впустить в дом нечистую силу, нельзя надолго открывать двери и окна. Кроме того, не стоит выходить на улицу после захода солнца – в противном случае, вам может навредить нечисть.

Приметы

Если по деревьям скачет сорока, это сулит скорое похолодание.

Если пошел дождь, первый снег выпадет только в конце месяца. Теплый день – предвестник мягкой зимы и ранней осени.

Если перелетные птицы летят высоко, зима будет снежной.