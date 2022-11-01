Как не стать жертвой фейковых лотерей

Каждый из нас хотя бы раз в жизни участвовал в розыгрыше или лотерее. Это всегда волнительно и интересно. К тому же, никогда не знаешь, в какой момент удача решит улыбнуться именно тебе.

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Однако порой участие в лотерее оборачивается серьезными потерями. В первую очередь, материальными. Подробнее о том, как не стать жертвой мошенников – в материале "Рамблера".

Избегайте сомнительных ссылок

Прежде, чем кликнуть по странной ссылке, вбейте название лотереи в поисковик и перейдите на правильный сайт. Если розыгрыш реальный, он будет на официальной странице.

Внимательно читайте адрес страницы

Фейковый сайт распознать не так сложно – он отличается как минимум одним знаком от оригинального.

Не верьте сообщениям о выигрыше, если не покупали лотерейный билет

Мошенники часто отправляют на электронную почту сообщения с текстом о том, что именно вы выиграли крупный денежный приз. Для того, чтобы получить приз, нужно перейти по ссылке. Если вы не участвовали ни в каких лотереях, смело отправляйте письмо в спам.

Не переводите деньги за выигрыш