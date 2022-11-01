Как не стать жертвой фейковых лотерей

Каждый из нас хотя бы раз в жизни участвовал в розыгрыше или лотерее. Это всегда волнительно и интересно. К тому же, никогда не знаешь, в какой момент удача решит улыбнуться именно тебе.
Однако порой участие в лотерее оборачивается серьезными потерями. В первую очередь, материальными. Подробнее о том, как не стать жертвой мошенников – в материале "Рамблера".
Прежде, чем кликнуть по странной ссылке, вбейте название лотереи в поисковик и перейдите на правильный сайт. Если розыгрыш реальный, он будет на официальной странице.
Фейковый сайт распознать не так сложно – он отличается как минимум одним знаком от оригинального.
Мошенники часто отправляют на электронную почту сообщения с текстом о том, что именно вы выиграли крупный денежный приз. Для того, чтобы получить приз, нужно перейти по ссылке. Если вы не участвовали ни в каких лотереях, смело отправляйте письмо в спам.
Налог на крупный выигрыш взимается лишь после того, как вы получите выигранную сумму. Если вас просят перевести деньги до получения выигрыша, скорее всего вас пытаются обмануть мошенники.