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3 часа назад

Как не стать жертвой фейковых лотерей

Мира Маркина

Каждый из нас хотя бы раз в жизни участвовал в розыгрыше или лотерее. Это всегда волнительно и интересно. К тому же, никогда не знаешь, в какой момент удача решит улыбнуться именно тебе.

Как не стать жертвой фейковых лотерей
Фото: UnsplashUnsplash

Однако порой участие в лотерее оборачивается серьезными потерями. В первую очередь, материальными. Подробнее о том, как не стать жертвой мошенников – в материале "Рамблера".

Избегайте сомнительных ссылок

Прежде, чем кликнуть по странной ссылке, вбейте название лотереи в поисковик и перейдите на правильный сайт. Если розыгрыш реальный, он будет на официальной странице.

Внимательно читайте адрес страницы

Фейковый сайт распознать не так сложно – он отличается как минимум одним знаком от оригинального.

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Не верьте сообщениям о выигрыше, если не покупали лотерейный билет

Мошенники часто отправляют на электронную почту сообщения с текстом о том, что именно вы выиграли крупный денежный приз. Для того, чтобы получить приз, нужно перейти по ссылке. Если вы не участвовали ни в каких лотереях, смело отправляйте письмо в спам.

Не переводите деньги за выигрыш

Налог на крупный выигрыш взимается лишь после того, как вы получите выигранную сумму. Если вас просят перевести деньги до получения выигрыша, скорее всего вас пытаются обмануть мошенники.

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