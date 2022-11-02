История девочки, пропавшей в собственном доме

Исчезновение Николь Морен произошло в 1985 году и осталось нераскрытым до сих пор. По сей день эта загадочная пропажа остается самой крупной и серьезной в Канаде. О том, что полиция сделала за все это время — в материале “Рамблера”.

Фото: torontopolice.on.ca torontopolice.on.ca

Обстоятельства пропажи

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Николь Морен жила в престижном жилом комплексе вместе со своей матерью в Торонто. Дом хорошо охранялся, а внутри жилого комплекса был бассейн, тренажерный зал, магазины и другие вещи, которые позволяли не выходить за его пределы. Кроме того, он располагался в безопасном районе, поэтому никто не предполагал, что пропажа случится именно здесь.

В 10:30 утра Николь пошла в вестибюль, чтобы забрать почту. Вернувшись, она переоделась и сказала матери, что пойдет в бассейн с подругой. Они должны были встретиться в холле и пойти с подругой плавать. Около 11 утра девочка вышла из квартиры, предварительно поговорив с девочкой по домофону — она ждала ее в холле. После того, как Николь вышла, ее подруга позвонила еще раз и сказала, что она не пришла. Мать ответила, что Николь уже ушла, но не придала значения этому звонку и забила тревогу только после того, как ее дочь не вернулась домой в 18:00. В какой момент пропала Николь — так и осталось загадкой. Был свидетель, который говорил, что девочка зашла в лифт, но его показания подтвердить не смогли.

Поиски

Полицейская операция началась сразу же после того, как мать сообщила о пропаже девочки. Сначала было назначено вознаграждение в 50 тысяч долларов, позднее его подняли до 100 тысяч. В самом начале была создана оперативная группа в 20 человек, которые занимались поисками. По городу расклеили объявления.

Всего во время расследования были допрошены тысячи человек, включая жителей жилого комплекса, а также те люди, которые направляли полицию по ложному следу и присылали письма и фотографии “Николь”. Допрашивали даже тех, кто считался психически нездоровым. Спустя девять месяцев после исчезновения полиция закрыла дело, так как не было выявлено ни одной зацепки, которая могла бы дать любую информацию о местонахождении девочки. Тем не менее, ее не стали признавать погибшей, так как доказательств для этого не было.

Фонд и частные детективы

Отец Николь Ара Морен снял офис в центре Торонто, где создал координационный центр по поиску дочери. Он нанимал частных детективов, рассылал ориентировки на Николь в другие страны Северной Америки и мира, а также печатал объявления в газетах К поискам привлекались волонтеры, которые собирали деньги и печатали листовки с изображением девочки. Однако Морен не смог найти ни одной зацепки, которая бы помогла в поисках. Несмотря на это, он сделал поиски Николь делом своей жизни.

Мать девочки, Жанетт, долго не могла простить себе случившееся с дочерью, она замкнулась и практически не участвовала в ее поисках. С мужем она развелась спустя несколько лет после пропажи. В 2007 году она скончалась после перенесенного сердечного приступа.

Версии

Полиция рассматривала несколько версий того, что могло случится с Николь, но ни одна из них не стала основной. Первая версия предполагала, что девочка сама ушла и сбежала из дома, так как в ее комнате была найдена записная книжка со словами “Я собираюсь исчезнуть”.

Вторая версия предполагает, что Николь жива, но потеряла память, поэтому не может идентифицировать себя с пропавшей девушкой. Возможно, она живет где-то в другом городе или стране и даже не подозревает, что ее ищут. Тем не менее, ее могли заметить и узнать взрослые благодаря объявлениям и листовкам.