Какими способами хотели поднять со дна “Титаник”

Трагедия на “Титанике” произошла 110 лет назад. И все эти годы люди строят теории о том, как можно поднять на поверхность затонувшее судно. О самых странных способах, которые предлагались когда-либо, читайте в статье “Рамблера”.

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Уже пять дней спустя после того, как стало известно о гибели “Титаника”, перешли к обсуждению планов по его возвращению на воду. Не меньший интерес вызывал вопрос о поиске тел погибших. Предлагали даже сбросить в воду динамит, чтобы корпус “Титаника” приподнялся, а оставшиеся на нем люди всплыли на поверхность. Но во-первых, в то время никто не знал, где точно лежит судно. А во-вторых – полагать, что тела поднимутся сами собой, было ошибочно.

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Были и другие экстравагантные предложения.

Сила физики

Предполагалось, что “Титаник” можно поднять с помощью подводной лодки, нашпигованной магнитами, или понтона. Блеснул знаниями по физике в 1966 году и англичанин Дуглас Уолли. Он предложил обложить корпус лайнера пластиковыми контейнерами с водой, а затем пустить через них электрический ток. По его мнению, в результате электролиза образовался бы газ, который мог в теории поднять “Титаник”.

Также возникала идея заморозить судно изнутри. Например, с помощью азота. И тогда “Титаник”, как гигантский ледяной кубик, был бы вытолкнут водами океана.

В бестселлере Клайва Касслера “Поднимите “Титаник” (1976) предложен был и такой способ: накачать судно сжатым воздухом, чтобы оно всплыло. Но за реализацию идеи взялись разве что герои книги.

Сила фантазии

Еще одна идея Дугласа Уолли была весьма утопичной – спуститься на батискафе к затонувшему судну и прикрепить к нему нейлоновые баллоны с газом. Вот только на реализацию этого способа ушло бы минимум десять лет. Да и найти огромное количество средств на подобный проект оказалось невозможно.

Среди странных задумок были также и такие:

использовать шарики для пинг-понга, а именно заполнить ими корпус “Титаника”. Вот только как доставить столько игрушек и сделать так, чтобы их не расплющило давлением на глубине;

“накачать” судно расплавленным воском, парафином или вазелином;

изобрести гигантскую клешню или ковш и на манер игрового автомата поднять корпус из глубин.

Единственная попытка