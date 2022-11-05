Какими способами хотели поднять со дна “Титаник”

Трагедия на “Титанике” произошла 110 лет назад. И все эти годы люди строят теории о том, как можно поднять на поверхность затонувшее судно. О самых странных способах, которые предлагались когда-либо, читайте в статье “Рамблера”.
Уже пять дней спустя после того, как стало известно о гибели “Титаника”, перешли к обсуждению планов по его возвращению на воду. Не меньший интерес вызывал вопрос о поиске тел погибших. Предлагали даже сбросить в воду динамит, чтобы корпус “Титаника” приподнялся, а оставшиеся на нем люди всплыли на поверхность. Но во-первых, в то время никто не знал, где точно лежит судно. А во-вторых – полагать, что тела поднимутся сами собой, было ошибочно.
Были и другие экстравагантные предложения.
Предполагалось, что “Титаник” можно поднять с помощью подводной лодки, нашпигованной магнитами, или понтона. Блеснул знаниями по физике в 1966 году и англичанин Дуглас Уолли. Он предложил обложить корпус лайнера пластиковыми контейнерами с водой, а затем пустить через них электрический ток. По его мнению, в результате электролиза образовался бы газ, который мог в теории поднять “Титаник”.
Также возникала идея заморозить судно изнутри. Например, с помощью азота. И тогда “Титаник”, как гигантский ледяной кубик, был бы вытолкнут водами океана.
В бестселлере Клайва Касслера “Поднимите “Титаник” (1976) предложен был и такой способ: накачать судно сжатым воздухом, чтобы оно всплыло. Но за реализацию идеи взялись разве что герои книги.
Еще одна идея Дугласа Уолли была весьма утопичной – спуститься на батискафе к затонувшему судну и прикрепить к нему нейлоновые баллоны с газом. Вот только на реализацию этого способа ушло бы минимум десять лет. Да и найти огромное количество средств на подобный проект оказалось невозможно.
Среди странных задумок были также и такие:
В 1996 году силами и средствами одной коммерческой компании по спасению судов была предпринята попытка поднять на поверхность часть судна, весившую 21 тонну. Для этой задачи привлекли почти две тысячи человек – они заплатили за то, чтобы увидеть “исторический момент” с борта круизного лайнера. Инженеры разработали специальные воздушные шары, которые впоследствии наполнили дизельным топливом для операции. Но тросы оборвались. И часть лайнера, которая находилась всего в 64 метрах от поверхности, скрылась в глубине. И вероятно, навсегда. Ведь в течение последних нескольких лет все чаще ученые утверждают, что разрушенный временем и водой корпус невозможно поднять. Он развалится на куски.