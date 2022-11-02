Занимались ли гейши на самом деле интим-услугами

Вокруг изящных женщин в ярких нарядах, именуемых гейшами, ходит множество мифов. Согласно одному из них, эти японки на самом деле работают в сфере интим-услуг. Однако имеет ли этот миф хоть что-то общее с реальностью? Разбирался "Рамблер".

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Впервые упоминания о гейшах возникли в XVII веке. Гейшами называли артисток, которые умели танцевать, петь, а еще играть на музыкальных инструментах. Кроме того, гейши владели мастерством каллиграфии, умели проводить чайные церемонии и поддерживать светские беседы. Ключевой задачей гейш было создание приятной и уютной атмосферы для их влиятельных клиентов.

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Стать гейшей во взрослом возрасте было невозможно. Девочки должны были обучаться этому мастерству начиная с 6 лет: в этом возрасте некоторые родители отправляли маленьких японок в "дом гейш". Нередко так поступали бедные семьи, которые понимали, что это единственная возможность для их дочерей получить профессию и состояться в жизни.

Год за годом девочки жили в "домах гейш", где их обучали музыке, танцам, чтению, письму и прочим необходимым вещам. Овладев всеми нужными навыками, девушки приступали к работе, но оставались жить в том же доме. Если им хотелось выйти замуж, они должны были покинуть свою обитель.

Вопреки распространенному мнению, интимные услуги гейши не оказывали. Секс-работа была в Японии легальна на протяжении многих веков вплоть до 1956 года. Женщины принимали клиентов в "кварталах удовольствий". Все секс-работницы – в Японии их называли юдзе – должны были получить лицензию и выплачивать государству налоги. Слово "юдзе" переводится как "женщина для удовольствия".

"Гейша", в свою очередь, – это "человек искусства". Гейши должны были развлекать клиентов в чайной или перед приемом у юдзе. Им позволялось флиртовать с мужчинами, но не более того. Женщинам, работавшим гейшами, запрещалось получать лицензию юдзе и вступать в интимную связь с клиентами.