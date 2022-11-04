Выражения, которые вышли из моды и всех сейчас бесят

Обычно, когда речь заходит о моде, первая ассоциация — подиум, модели, кутюрные наряды. Но мода меняется не только на одежду, но и на слова.

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"Рамблер" рассказывает, какие выражения стремительно вошли в моду и давно уже из нее вышли, но многие продолжают их использовать, не догадываясь о том, что раздражают собеседника.

Дико извиняюсь

Очень эмоциональное выражение, которое на первый взгляд должно отразить максимальную степень вины и раскаяния того, кто его произносит. Но на самом деле говорить "извиняюсь" невежливо ведь возвратное "сь" или "ся" указывает на то, что вы сами себя извиняете. Разница между "извиняюсь" и "извините" такая же, как между "одеваюсь" и "одевайте".

На домашнем

Вместо того, чтобы сказать просто "я дома", кто-то все еще говорит я "на домашнем". Так и хочется уточнить на домашнем — чём? — обучении, диване, питании или чём-то еще?

Словами через рот

Через рот может поступать пища, а выходить рвота, но при этом жуем и говорим мы ртом, а не через него. Во-первых, это ошибка, а во-вторых, вызывает отторжение своей излишней физиологичностью.

От слова совсем

От слова совсем на самом деле нельзя образовать совсем никаких слов. Поэтому если вы хотите подчеркнуть, что чего-то нет и уже не будет или вы что-то запрещаете делать под страхом смерти, так и скажите — мое терпение лопнуло и я готовлюсь убивать.

Я тебя услышал