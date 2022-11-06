Народные приметы о теплой и холодной зиме

Как вы думаете, возможно ли определить будущую погоду, наблюдая за белками, желудями или пчелами? Существует множество народных примет, которые подскажут особенности погоды грядущего сезона. А "Рамблер" расскажет о них подробнее.

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Мех животных

Если у животных перед началом зимы появляется очень плотный мех, значит, значит они готовятся к суровой зиме. Поэтому важно больше гулять по лесу, чтобы было за кем наблюдать.

Запасы

Если белки собирают большое количество желудей, значит они ждут суровую зиму. А если птицы прилетают осенью смеют все съестные припасы в кормушках, зима точно не будет мягкой.

Толстая скорлупа у желудей

Не только животные, но и растения могут предсказывать погоду. Например,, чем толще скорлупа у желудей, тем суровей будет зима. Кстати, об этом же говорить листовая обертка кукурузы и шелуха у лука.

Рання миграция птиц

Когда гуси и утки собираются лететь на юг раньше обычного, зима совсем скоро настанет. А вот если птицы все остаются дома в конце ноября, значит холодная зима наступит не скоро.

Сосновые шишки