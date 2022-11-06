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39 минут назад

Народные приметы о теплой и холодной зиме

Даша Краснова

Как вы думаете, возможно ли определить будущую погоду, наблюдая за белками, желудями или пчелами? Существует множество народных примет, которые подскажут особенности погоды грядущего сезона. А "Рамблер" расскажет о них подробнее.

Народные приметы о теплой и холодной зиме
Фото: unsplashunsplash

Мех животных

Если у животных перед началом зимы появляется очень плотный мех, значит, значит они готовятся к суровой зиме. Поэтому важно больше гулять по лесу, чтобы было за кем наблюдать.

Запасы

Если белки собирают большое количество желудей, значит они ждут суровую зиму. А если птицы прилетают осенью смеют все съестные припасы в кормушках, зима точно не будет мягкой.

Плохие приметы, которые может объяснить наука

Толстая скорлупа у желудей

Не только животные, но и растения могут предсказывать погоду. Например,, чем толще скорлупа у желудей, тем суровей будет зима. Кстати, об этом же говорить листовая обертка кукурузы и шелуха у лука.

Рання миграция птиц

Когда гуси и утки собираются лететь на юг раньше обычного, зима совсем скоро настанет. А вот если птицы все остаются дома в конце ноября, значит холодная зима наступит не скоро.

Сосновые шишки

Сосны обычно дают крупные шишки, если зима обещает быть особенно суровой. Чем больше дерево даст семян, тем больше шансов, что они прорастут весной.

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