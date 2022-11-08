Дмитриев день: что нельзя делать 8 ноября

8 ноября православные верующие чтят святого Димитрия Солунского. В народе этот день именуют Дмитриевым. Подробнее о том, что нельзя делать 8 ноября и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

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Что нельзя делать

В Дмитриев день нельзя работать дома: стирать, убирать, ремонтировать, строить и даже заниматься рукоделием. Кроме того, запрещены все процедуры, связанные с водой. Плохой приметой считается брать в руки острые предметы – ножи, ножницы, иголки – в противном случае, можно укоротить свою жизнь.

8 ноября нельзя плохо вспоминать умерших, совершать злые поступки, скандалить и обижать других. Иначе все плохое вернется в тройном размере. Сильно веселиться тоже не стоит – придется много плакать.

В Дмитриев день девушкам не стоит гладить котов – муж будет гулящим.

Приметы

Если 8 ноября холодно или выпал первый снег, ждите холодную весну.

Красный закат предвещает сильный ветер, запотевшие окна – холода, а иней утром – снежную зиму. Утренний туман сулит оттепель.