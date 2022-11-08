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2 часа назад

Как морские свинки порабощают швейцарцев

Мира Маркина

В 2008 году в Швейцарии вступили в действие поправки к Закону о защите животных. Согласно одной из них, отныне швейцарцам запрещалось держать в доме одну морскую свинку. Подробнее о том, с чем связан данный запрет – в материале "Рамблера".

Как морские свинки порабощают швейцарцев
Фото: UnsplashUnsplash

К слову, данный закон касается не только морских свинок, но также хомяков, шиншилл и домашних птиц. Дело в том, что все они считаются социальными животными, которые плохо переносят одиночество. Именно поэтому их нужно держать парами. В противном случае, действия владельца расцениваются как жестокое обращение с животными.

Правда ли, что животные могут заниматься самолечением во время болезни

Однако в законе не учли нюанс: к примеру, если одна из морских свинок умирает, хозяин должен тут же купить ей пару и так далее. Таким образом, даже при большом желании расстаться с этими животными крайне сложно.

Обойти закон, скрыв тот факт, что морская свинка или попугай находятся в одиночестве, не так просто. Особенно, если швейцарец не ладит с соседями. Последние, узнав о том, что у животного нет пары, смело могут доложить об этом в органы.

По словам главного кантонального ветеринара Цюриха Рудольфа Тома, каждый месяц регистрируется как минимум одно нарушение данного закона, о котором сообщают частные лица. Как правило, это делают соседи или прохожие, заметившие в окне одинокого попугая.

В случае намеренного жестокого обращения с животными швейцарцев ждет штраф, который может достигать 10 тысяч франков. Однако, если хозяева не приобретают пару своему питомцу, в данный момент им все еще удается отделаться извинениями и обещанием немедленно купить компаньона животному.

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